Otomobilin yakıt deposundan 22 kilo eroin çıktı

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Kadirli Gişeleri yakınında yol uygulaması yapan Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri Mustafa K. idaresindeki otomobili durdurarak narkotik köpeği "Zoro"nun da kullanıldığı arama yaptı.

LPG’li olan otomobilin benzinle çalışmaması üzerine polisler aracı detaylı arama için polis merkezinin bahçesine çektirdi. Yapılan aramada otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş paketlerde 22 kilogram eroin bulundu.

Sürücü Mustafa K. ile araçta bulunan Hüseyin A, Burak Evrim E. ve İhsan E. gözaltına alındı.