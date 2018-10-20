Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaraladı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Şehit Orhan Gök Mahallesi Alparslan Türkeş bulvarı üzerinde seyir halinde olan Seyit Dilcioğlu idaresindeki 80 GE 690 plakalı otomobil ile aynı bulvarda seyir halinde olan 01 FKM 21 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerden birisi yol kenarında bulunan istinat duvarına çarpıp dururken diğer otomobil ise çarpıştığı noktada durdu.

Kazada sürücülerden Seyit Dilcioğlu ve her iki otomobilde bulunan Kerim Erdoğan, Semra Topalak, Erdoğan Berksoy yaralandı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince kaza yapan araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.