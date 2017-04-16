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16 Nisan 2017 16:09

Oy kullanmaya sandalyede taşınarak geldi

Osmaniye’de kalp hastalığı olan felçli 57 yaşındaki Ali Çarpanalı, akrabalarının da yardımıyla sandalye ile oy kullandırılmaya götürüldüYakınları tarafından otomobille Osmaniye merkeze bağlı Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan Yunus Emre İlkokuluna getirilen Ali Çaparali, daha sonra sandalyeye oturtularak oy kullanacağı alana taşındı.

Oy kullanmaya sandalyede taşınarak geldi

16 Nisan 2017 16:09

Osmaniye’de kalp hastalığı olan felçli 57 yaşındaki Ali Çarpanalı, akrabalarının da yardımıyla sandalye ile oy kullandırılmaya götürüldü


Yakınları tarafından otomobille Osmaniye merkeze bağlı Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan Yunus Emre İlkokuluna getirilen Ali Çaparali, daha sonra sandalyeye oturtularak oy kullanacağı alana taşındı.


Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğünün Evde Sağlık Hizmetlerine başvurmadıkları için otomobil ile oy kullanacağı yere getirilen Çarpanalı, araçtan indirilerek sandalye ile taşındı.


Çarpanalı’nın ailesi, hasta vatandaşın vatan sevdalısı biri olduğu için hastaneden kalkarak bu halde zorlukla oy kullanmaya geldiğini belirtti.




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