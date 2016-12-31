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31 Aralık 2016 14:42

(Özel Haber) Engelli vatandaş, yetkililerden yardım bekliyor

(Özel Haber) Engelli vatandaş, yetkililerden yardım bekliyor

31 Aralık 2016 14:42

Osmaniye’de, kalp rahatsızlığından dolayı iş bulamadığını iddia eden Mehmet Fatih Mamık, “Zor durumdayım, iş bulamıyorum” dedi.
Osmaniye nüfusuna kayıtlı olan ve imam nikahlı eşi ile Adana’da kayınbabasının evinde yaşayan Mamık, 2 bin liranın üzerinde borcu olduğunu ve bu yüzden de Osmaniye’de babasının oturduğu eve haciz geleceğini iddia etti.
16 yıl önce kalp kapakçıklarından ameliyat olduğunu ifade eden Mamık, “Bu süre zarfında çeşitli işlerde çalıştım. Son olarak İŞKUR aracılığıyla Osmaniye Orman İşletmesinde geçici işçi olarak 6 ay çalıştım. Kasım ayının ortaları gibi çalışma süremiz bitti. O günden beri iş bulamıyorum. Borçlarım var ve o yüzden de babamla aram iyi değil” dedi.
Kendisinin yüzde engelli olduğunu ve bu konuda raporu olduğunu belirten Mamık, “Daha önce eşimi Ankara’ya tedaviye götürdüğümde BİMER’e giderek durumumu anlattım. Daha sonra beni Adana SGK’dan arayarak dilekçemin ellerine ulaştığını ifade ettiler. Bana ‘Malulen emekli olman için 3 yıl bir yerde çalışman gerekiyor. Sen biraz sabret gir bir yerde çalış 3 yıl sonra malulen emekli olursun” dediler. Ben de bunun üzerine her yere başvuru yaptım. Maalesef başvuruda bulunduğum işlerden olumlu bir cevap alamadım” iddialarında bulundu.
Yetkililere sesini duyurmak istediğini belirten Mamık, durumunu milletvekillerine anlattığını iddia ederek, “İş arıyorum bulamıyorum. Karım ayakta zor duruyor. Bir de 2 yaşında Sevim adında bir kızım var. Kızımla da ben ilgilenmek zorunda kalıyorum. Günlük cep harçlığımı çıkartacak ufak tefek işler buluyorum ve geçimimizi o şekilde sağlamaya çalışıyorum. Çoğu zaman bu durumdan dolayı intihar etmeyi düşünüyorum ama gözümün önüne kızım geliyor vazgeçiyorum. Durumumu yetkililere anlatmaya çalışıyorum ama olmuyor. Bir defasında eşimin tedavisi için yardımcı oldular. O zaman eşim hamileydi ve ameliyat olamamıştı. Daha sonra da ameliyat ettirmeye gücümüz yetmedi” ifadelerini kullandı.



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