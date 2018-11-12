Parke taşlı cadde asfaltlanıyor

Osmaniye'de doğalgaz ve altlapı çalışmaları nedeniyle parke taşları bozulan Gebeli Caddesi asfaltlanıyor.

Osmaniye Belediyesi, şehrin ana arter yollarından biri olan Gebeli Caddesi'nde çalışmaları sürdürüyor. Alt yapısı tamamlanan Endüstri Meslek Lisesi ve Cumhuriyet Camii arasında kalan bölümde kazı işlemleri ve zemin sıkıştırma işlemlerinin ardından asfalt serim işlemleri başladı. Endüstri Meslek Lisesi yanı Gebeli Caddesi girişinde yol daralmasına neden olan elektrik direkleri kaldırıldı.

Gebeli Caddesinde yapılacak tüm çalışmaların sonunda toplamda 10 bin metrekare asfalt serim işlemi yapılmış olacak.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, yaptığı açıklamada, göreve geldikleri ilk yılda Gebeli Caddesini parke taşıyla döşediklerini hatırlatarak, "Aradan geçen süre içerisinde meydana gelen bozulmalar alt yapılardaki bazı imalatlar, özellikle doğalgaz gibi imalatlar bu yolun bozulmasına sebebiyet vermişti. Trafik akışı normal durumundan çıkmış ve sirkülasyon sağlanamaz vaziyete gelmişti. Halkın çok yoğun bir talebi vardı. Altyapı işlemlerinin tamamlanmış ve doğalgazın da buradan geçmiş olması sebebiyle yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki ana arter yolumuza 10 bin metrekare asfaltlama yapıyoruz. Cumhuriyet ve Gebeli mahallelerimizde oturan vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız" dedi.