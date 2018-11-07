Prof. Dr. Bilir: "Değerli olan insanın verileri de değerlidir"

Dr. Faruk Bilir, "Biz kişisel verilerin korunması dediğimiz zaman insanın korunması ve verilerinin güvenliğinin sağlanmasını anlıyoruz” dedi.

Osmaniye'de “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) Tanıtımı” konulu bilgilendirme ve farkındalık toplantısı gerçekleştirildi.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 15 Temmuz Şehitleri Amfisinde düzenlenen toplantının açış konuşmasını yapan Prof. Dr. Faruk Bilir, Kişisel Verileri Koruma Kurumu olarak yaptıkları toplantıların 14.'sünü Osmaniye'de gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Kurum yapısı hakkında bilgi veren Prof. Dr. Faruk Bilir, “Kişisel verilerin korunması iki yönü olan bir kavram; bir yönüyle özgürlük yönü diğer yönü ise güvenlik yönü. Aslında özgürlük yönü kişinin bizatihi kendisinin korunmasıdır, kişilik haklarının korunmasıdır. Çünkü insan değerlidir, değerinin temelinde insan onuru vardır. Değerli olan insanın verileri de değerlidir. İkinci yönü güvenlik yönü, burada da verinin güvenliğinin sağlanması söz konusudur. Dolayısıyla biz kişisel verilerin korunması dediğimiz zaman insanın korunması ve verilerinin güvenliğinin sağlanmasını anlıyoruz” dedi.

Açış konuşmalarının ardından, Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyesi Şaban Baba'nın oturum başkanı olduğu panel; Başkanlık Müşaviri Seçil Koyuncu ve Daire Başkanı Mustafa Erbilli'nin sunumları ile devam etti. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun genel yapısı, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin işlenme şartları, veri sorumlularının yükümlülükleri, ilgili kişilerin hakları ve mevzuattaki diğer düzenlemeler hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Toplantı, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.