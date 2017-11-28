Dr. Metin Ekici, her Türk evladının Dede Korkut Kitabını okuması gerektiğini belirtti.

“Türk Dünyası Korkut Ata Aşıklar Kervanı” programı kapsamında düzenlenen Dede Korkut Geleneği ve Dede Korkut Kitabı panelinde konuşan Prof.Dr. Metin Ekici, "Her Türk evladı Dede Korkut kitabını okuması lazım. Dede Korkut Kitabı ve içinde yer alan anlatmalar, Türk Dünyası sözlü ve yazılı edebiyatında oluşturulmuş eserlerin incelenmesinde ve genel olarak Türk kültürünün incelenmesinde en temel kaynak eserdir. Bu nedenle, Türk Dünyası genelindeki edebi eserlerin ve kültürel yapıların araştırılması ve incelenmesinde Dede Korkut Kitabı ve içindeki anlatmalardan yararlanmak gerekir. Dede Korkut veya Türkistan sahasında yaygın olarak bilinen adıyla Korkut Ata, Türk kültürü ve Türk dünyası için olduğu kadar, bütün dünya için de benzeri bir önemi sahiptir. Dede Korkut ve şahsı etrafında oluşturulmuş eserinin dünya tarafından bilinmesi, tanınması ve hakkındaki anlatmalarla ve onun şahsı etrafında oluşturulmuş destani anlatmalardan oluşan Dede Korkut Kitabı ile insanlık için yapmış olduğu katkı, sadece kendi bilim ve kültür mahfillerimizde değil, bütün dünyada bilinmeli ve anlatılmalıdır. Çünkü dünya tarihi ve edebiyatı ve müziğinden bahsederken Türk kültüründen, Türk sanatından, Türk Dilinden, edebiyatından ve müziğinden bahsetmeden bir tarih, dil, edebiyat ve sanat kitabı yazılamaz. Böyle bir bütünlüğe sahip en özgün şahsiyetlerden ve eserlerden biri de Dede Korkut ve onun adıyla anılan güzide Dede Korkut Kitabı adlı eserdir” dedi.

Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Ali Yakıcı, “Dede Korkut Kitabında Görülen Ozan Tiplerinin Türkiye Sahası Aşıklık Geleneğinin Oluşumuna Etkisi” konulu, Azerbaycan Aşıklar Birliği Başkanı Muharrem Kasımlı da “Korkut Ata ve Aşıklık Geleneği Arasındaki İlişki” konulu sunumlarını yaptılar.