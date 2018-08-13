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13 Ağustos 2018 08:37

Rahatsız ediyor diye köpeği tüfekle vurdu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde kendisini rahatsız ettiğini söylediği köpeği av tüfeği ile vuran adam polis tarafından gözaltına alındı.

Rahatsız ediyor diye köpeği tüfekle vurdu

13 Ağustos 2018 08:37


Edinilen bilgiye göre, Kadirli İlçesi Şehit Vedat Kocadallı mahallesinde geçimini hayvancılıkla sağlayan Onur Düzgün’e ait Zara isimli çoban köpeği komşularınca av tüfeği ile vuruldu. Onur Düzgün otlak alanda koyunlarını otlatırken birden silah sesi duydu. Kafasını çevirip baktığında ismini bilmediği komşuları av tüfeği ile köpeği Zara’yı vurduğunu gördü. Kanlar içinde yerde kalan köpek can çekişirken Onur Düzgün ise durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, ismi öğrenilemeyen adamı köpeği vurduğu av tüfeği ile birlikte gözaltına alarak karakola götürdü.


Köpeğini vuran kişiden şikayetçi olan Onur Düzgün ise “ Bu vicdansızlık. Ben burada koyunlarımı otlatıyordum. İsmini bilmiyorum ama komşumuz geldi tüfekle köpeğimi vurdu. Köpek ilk önce yere düştü sonra sürüne sürüne buraya geldi. Polise haber verdik. Köpeğimi vuran kişiyi gözaltına aldı. Ben bu kişiden şikayetçiyim. Bildiğim kadarıyla köpeğimden rahatsız olduğu için vurmuş” şeklinde konuştu.




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