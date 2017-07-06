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06 Temmuz 2017 14:05

Romanyalı Loana ’Melek’ oldu

Romen uyruklu Loana Paula Valean isimli kadın, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Romanyalı Loana ’Melek’ oldu

06 Temmuz 2017 14:05


Romanya vatandaşı Hıristiyan dinine mensup Valean, Osmaniye Müftülüğüne başvurarak Müslüman olmak istediğini bildirdi. Osmaniye Müftülüğünde Valean için ihtida merasimi düzenlendi. Törende İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından Valean’a tevhit inancı ve iman esaslarını içeren İslam dini hakkında kısa bilgiler verildi. Daha sonra Valean, şahitler huzurunda Kelime-i Şahadet getirerek Müslüman oldu ve Melek ismini aldı.


Törenin ardından İslamiyet’e geçerek "Melek" ismini alan kadına Tahiroğlu tarafından ihtida belgesinin yanı sıra Kur’an-ı Kerim ve İslam İlmihali hediye edildi.




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