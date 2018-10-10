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Şehit kepçe operatörü Osmaniye'de toprağa verildi

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde PKK’lı teröristlerin Kuzey Irak’ın Zap bölgesinden güdümlü füze ile yaptıkları saldırıda şehit olan kepçe operatörü Ali Çam’ın cenazesi memleketi Osmaniye’de toprağa verildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin Kuzey Irak'ın Zap bölgesinden güdümlü füze ile yaptıkları saldırıda şehit olan kepçe operatörü Ali Çam'ın cenazesi memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.


Çam'ın cenazesi, ilk olarak babaevine götürülerek helallik alınmasının ardından cenaze namazının kılınacağı Hira Camii'ne getirildi.


Osmaniye Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu tarafından burada cenaze namazı kıldırılırken törene katılan şehidin annesi Leyla, babası Mehmet güçlükle ayakta durdu.


Şehit Ali Çam'ın cenazesi Körkuyu Mezarlığında toprağa verildi.


Cenaze törenine Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, AK Parti Osmaniye Milletvekilleri, MHP İl Başkanı Ahmet Melih Loş ve vatandaşlar katıldı.


Öte yandan Çam'ın 6 aydır bölgede kepçe operatörü olarak görev yaptığı ve teyzesinin oğlunun da aynı saldırıda yaralandığı öğrenildi.

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