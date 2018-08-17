Şehit Oğuzhan Tekerek, son yolculuğuna uğurlandı

Necati ve Emine Tekerek çiftinin 3 erkek çocuklarından en küçüğü olan ve 11 yıldır uzman çavuş olarak görev yapan Oğuzhan Tekerek, dün Adıyaman merkeze bağlı Kömürler beldesi kırsalında PKK terör örgütü mensupları tarafından yola döşenen patlayıcıyla yapılan saldırıda şehit oldu.

Şehit Uzman Çavuş Oğuzhan Tekerek’in Türk bayrağa sarılı tabutu, öğlen saatlerinde Osmaniye Devlet Hastanesi morgundan alınarak konvoy eşliğinde baba ocağı Kazım Karabekir Mahallesi’ndeki evine son kez götürüldü. Şehidin naaşı buradan helallik alındıktan sonra Osmaniye Asri Mezarlığı’na getirildi.

Şehit Uzman Çavuş Oğuzhan Tekerek için düzenlenen cenaze törenine, Vali Ömer Faruk Coşkun, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Belediye Başkanı Kadir Kara, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulhamit Gül, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökdüman, şehidin babası Necati, annesi Emine Tekerek, şehidin kardeşleri ve eşi Tülay Tekerek, iki çocuğu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören boyunca gözyaşı döken eşi, çocukları ve yakınlarını görevli askerler teskin etmeye çalıştı.

Şehidin cenazesi cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası askerlerin omuzlarında taşınarak tekbirler eşliğinde gözyaşları arasında şehitliğe defnedildi.