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10 Temmuz 2017 14:54

Şehit polis Bayram Bozdoğan son yolculuğuna uğurlandı

Hatay’da polis uygulama noktasına düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Bayram Bozdoğan (42), gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit polis Bayram Bozdoğan son yolculuğuna uğurlandı

10 Temmuz 2017 14:54


Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Tayfur Sökmen Yerleşkesi yakınlarında bulunan ve kente giren araçların kontrolünü yapan polis ekiplerine düzenlenen silahlı saldırı sonrası çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde şehit olan Bayram Bozdoğan için Osmaniye Asri Mezarlığı Kompleks Camii’nde tören düzenlendi.


Evli ve 3 çocuk babası olan şehidin naaşı Osmaniye Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu’nun kıldırdığı cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Asri Mezarlık şehitliğine götürüldü. Şehidin fenalaşan yakınlarına ise 112 ekipleri tarafından müdahale edildi.


Cenaze törenine; Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Osmaniye milletvekilleri Suat Önal, Mücahit Durmuşoğlu, MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, belediye başkanları, kurum müdürleri, STK temsilcileri, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.




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