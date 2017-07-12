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12 Temmuz 2017 13:56

Şehit Zeki Koç için Düziçi’nde Mevlid’i Şerif okutuldu

Şırnak Şenoba Tugay Komutanlığından kalkış yapan helikopterin 31 Mayıs 2017 tarihinde düşmesi sonucu şehit olan P.

Şehit Zeki Koç için Düziçi’nde Mevlid’i Şerif okutuldu

12 Temmuz 2017 13:56

Uzm. Çvş. Zeki Koç’un babası Ali Koç, oğlunun şehadetinin 40. günü olması vesilesiyle Mevlidi Şerif okuttu.


O smaniye’nin Düziçi İlçesindeki Bostanlar Köyündeki evinde okutulan Mevlidi Şerifte Şehit P. Uzm. Çvş. Zeki Koç ve tüm şehitlerimiz ile ebediyete göç eden gaziler için dua edilmesi ve tüm katılımcılara yemek ikram edilmesi ile program sona erdi.


Okutulan Mevlidi Şerife İlçe Kaymakamı Mustafa Koç, İlçe Jandarma Komutan Vekili Halis Yünkül, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mustafa Gök, İlçe Müftüsü Ramazan Sancak, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü İsmail Poyraz, SYDV Müdür Vekili Akif Mart, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Düziçi Şubesi Başkanı Muhittin Göl ile üyeleri, Şehit P. Uzm. Çvş. Zeki Koç’un yakınları ile vatandaşlar katıldı.




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