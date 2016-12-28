Diğer
Kategoriler
28 Aralık 2016 13:51

Servis şoförlerinden "teröre lanet" konvoyu

Servis şoförlerinden

28 Aralık 2016 13:51

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde servis şoförleri, terörü lanetlemek için konvoy oluşturdu.
Oluşturulan konvoya çok sayıda servis şoförü katılırken geçtikleri yol boyunca vatandaşlar hem araçlardan korna çalarak hem de kaldırımlardan alkışlayarak şoförlere destek oldular.
Kadirli-Sumbas yolu, Yeni Adliye Sarayı önünde toplanarak oluşan konvoy, polis ekiplerinin eşliğinde Adana Yolu, Atatürk Caddesi, Kamil Kara Bulvarı ve Andırın Caddesi güzergahı boyunca Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla korna çalarak turladı. Konvoyun ardından basın açıklaması yapan ekip adına konuşan Ali Yılmaz, "Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, onların ailelerine başsağlığı diliyoruz, Allah şehitlerimizin şehadetini kabul eylesin. Artık teröre lanet okuyoruz, biz terör olaylarının bitmesini istiyoruz. Terör bitmedikçe bizde bitmeyeceğiz, bir ölür bin diriliriz" açıklamasında bulundu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER OSMANİYE HABERLERİ
OSMANİYE HAVA DURUMU
11
°
C
Kuvvetli Yağmurlu
  • Perşembe
    Kuvvetli Yağmurlu
    11°C
  • Cuma
    Kuvvetli Yağmurlu
    11°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    11°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    10°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç