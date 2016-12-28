Servis şoförlerinden "teröre lanet" konvoyu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde servis şoförleri, terörü lanetlemek için konvoy oluşturdu.

Oluşturulan konvoya çok sayıda servis şoförü katılırken geçtikleri yol boyunca vatandaşlar hem araçlardan korna çalarak hem de kaldırımlardan alkışlayarak şoförlere destek oldular.

Kadirli-Sumbas yolu, Yeni Adliye Sarayı önünde toplanarak oluşan konvoy, polis ekiplerinin eşliğinde Adana Yolu, Atatürk Caddesi, Kamil Kara Bulvarı ve Andırın Caddesi güzergahı boyunca Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla korna çalarak turladı. Konvoyun ardından basın açıklaması yapan ekip adına konuşan Ali Yılmaz, "Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, onların ailelerine başsağlığı diliyoruz, Allah şehitlerimizin şehadetini kabul eylesin. Artık teröre lanet okuyoruz, biz terör olaylarının bitmesini istiyoruz. Terör bitmedikçe bizde bitmeyeceğiz, bir ölür bin diriliriz" açıklamasında bulundu.