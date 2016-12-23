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23 Aralık 2016 13:30

Şiddetli fırtına ahırın çatısını uçurdu

Şiddetli fırtına ahırın çatısını uçurdu

23 Aralık 2016 13:30

Osmaniye’de iki gündür etkili olan şiddetli fırtına, maddi hasara neden oldu.
Fırtına, şehir merkezinde bazı iş yerlerinin tabelaları ile D400 Karayolu kenarında bulunan reklam tabelalarını yerinden söktü. Osmaniye merkeze bağlı Issızca köyünde hayvancılık yapan Avcı Mehmet Aydoğan (60) ise, etkili olan fırtına nedeniyle 500 metrekare büyüklüğündeki ahırının çatısının çöktüğünü belirtti.
Fırtınanın iki gün önce akşam saatlerinde başladığını ifade eden Aydoğan, “Rüzgar şiddetli bir şekilde sabaha kadar devam etti. Gece yarısı çatı uçtu. Sabahleyin erkenden kalktığımızda hayvanlarımızı zor kurtardık. Valiliğe dilekçe yazdık. AFAD Müdürlüğüne gönderildi. AFAD Müdürlüğünden yetkililer gelerek burada incelemeler yaptı. Gereken yardımı bize yapacaklarını söylediler. Sosyal yardımlaşmaya dilekçelerimiz gitti” diye konuştu.
Hava şartlarının bu şekilde olmasından dolayı bu olayın başlarına geldiğini belirten Aydoğan, “Böyle bir şey olmasını istemezdik. Bu bizim tedbirimiz dışında olan bir olaydı. Üretime devam edeceğiz. Hayvanlarımızda herhangi bir rahatsızlık yok. Hayvanlarımızı ön taraflara aldığımız için bir şey olmadı ama 500 metrekare üzerindeki çatımız çöktü. Toplamda 40’tan fazla hayvanımız var. Süt verimimiz yüksek. Hem et hem de süt verimi üzerinde çalışıyoruz. 6 yıldan bu yana bu işi yapıyorum üretimimiz iyi. Daha da iyiye gidiyoruz” ifadelerini kullandı.



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