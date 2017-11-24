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24 Kasım 2017 13:14

Sınavlarda toplanan kırtasiye malzemeleri okullara dağıtıldı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından sınavlarda toplanan kırtasiye malzemeleri okullara dağıtıldı.

Sınavlarda toplanan kırtasiye malzemeleri okullara dağıtıldı

24 Kasım 2017 13:14


“Genç Dönüşüm Projesi” kapsamında sınav yapılan okullarda sınavdan sonra toplanan kırtasiye malzemeleri Kadirli Gençlik Merkezi Müdürlüğü, gönüllü gençleri tarafından okullara dağıtımı gerçekleştirildi.


Gönüllü gençlerin sınav çıkışlarında topladıkları kırtasiye malzemelerinin Genç Dönüşüm Projesi kapsamında okullara ulaştırıldığını belirten Gençlik Merkezi Müdürlüğü gönüllüsü Nurten Yadsı, “Gençlerimiz hem kendini ifade etme olanağı hem de yardımda bulunma şansı “Topladığımız kalem, açacak ve silgileri ilçemizde ki ve köylerde ki okullarda ihtiyacı olan ve maddi durumu olmayan çocuklarımıza dağıtıyoruz. Sınavdan sonra bunları atmaktansa başka birinin işine yarayacak şekilde değerlendirmiş oluyor hem de öğrenciler seviniyorlar.” diye konuştu.




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