Siyah akan Savrun Çayı endişelendiriyor

İlçeye bağlı Savrungözü yaylasından başlayıp, Kadirli şehir merkezini geçerek, Çukurova’da Ceyhan ırmağı ile birleştikten sonra Akdeniz’e dökülen Savrun Çayı’nın suyu siyaha büründü. Kadirli şehir merkezi çıkışındaki şehir kanalizasyon şebekesinin karıştığı noktada siyah akmaya başlayan Savrun Çayı’nın kanalizasyon şebekesinden gelen bir atık maddeden dolayı siyah aktığı iddia ediliyor. Çayda yaşayan canlı ölümlerine de rastlanılan köylerde Savrun Çayı’nı siyaha bürüyen maddenin ne olduğu bilinmiyor.

Kadirli Kaymakamlığının konuyla ilgili olarak inceleme başlattığı öğrenildi.