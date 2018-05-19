Diğer
Kategoriler
19 Mayıs 2018 13:56

Siyah akan Savrun Çayı endişelendiriyor

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bulunan Savrun Çayı’nın suyunun 10 gündür siyah şekilde akması endişeye neden oldu.

Siyah akan Savrun Çayı endişelendiriyor

19 Mayıs 2018 13:56


İlçeye bağlı Savrungözü yaylasından başlayıp, Kadirli şehir merkezini geçerek, Çukurova’da Ceyhan ırmağı ile birleştikten sonra Akdeniz’e dökülen Savrun Çayı’nın suyu siyaha büründü. Kadirli şehir merkezi çıkışındaki şehir kanalizasyon şebekesinin karıştığı noktada siyah akmaya başlayan Savrun Çayı’nın kanalizasyon şebekesinden gelen bir atık maddeden dolayı siyah aktığı iddia ediliyor. Çayda yaşayan canlı ölümlerine de rastlanılan köylerde Savrun Çayı’nı siyaha bürüyen maddenin ne olduğu bilinmiyor.


Kadirli Kaymakamlığının konuyla ilgili olarak inceleme başlattığı öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER OSMANİYE HABERLERİ
OSMANİYE HAVA DURUMU
32
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç