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10 Ocak 2017 16:51

Soygun girişimi hastanede bitti

Soygun girişimi hastanede bitti

10 Ocak 2017 16:51

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir bankanın şubesinde soygun girişimi yaşandı. Elinde bomda düzeneğini andıran çanta ve tabanca ile banka şubesine giren soyguncu güvenlik görevlisince etkisiz hale getirildi.
Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir bankanın şubesine gelen Hasan B. elinde bomba düzeneğini andıran çantayı havaya kaldırıp tabanca göstererek kasa görevlilerinden paraları çıkarmasını istedi. Soyguncu Hasan B. kasaya yöneldiği esnada bankanın güvenlik görevlisi soyguncunun arkasından yaklaşarak tabancasının kabzasıyla başına vurdu.
Bayılıp yere düşen ve kanlar içinde yerde kalan soyguncu Hasan B. için olay yerine ambulans çağrıldı.
Çok sayıda polis ekibi de olay yerine geldi. Güvenlik önlemleri altında Mehmet B. bankadan çıkartılarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı.



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