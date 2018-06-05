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05 Haziran 2018 11:32

SP’li Karaman: "Türkiye’nin geleceğine karar vereceğiz"

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Karaman, “Türkiye Cumhuriyeti hiçbir ideolojinin, kurumun, yapının, partinin ve kişinin vesayet ve tahakkümü altına sokulamaz ve sokulmamalıdır" dedi.

SP’li Karaman:

05 Haziran 2018 11:32


Karaman, Osmaniye’de partisinin seçim bürosu açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Kürt’üyle, Türk’üyle, Alevi’siyle, Sünni’siyle, sağcısıyla, solcusuyla bir bütün olduğunu ve bu bütünü kimsenin bölemeyeceğini söyledi.


24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve milletvekilliği genel seçimlerine de değinen Karaman, “Bu seçimlerde bizler sadece milletvekili seçmeyeceğiz, sadece Cumhurbaşkanı seçmeyeceğiz, vereceğimiz her bir oyla Türkiye’nin yönünü belirleyeceğiz. Türkiye’nin geleceğine karar vereceğiz. Böylece haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe ‘tamam mı, devam mı’ diyeceğiz. Yandaşlığa, partizanlığa, adam kayırmaya ‘tamam mı devam mı’ diyeceğiz. Yolsuzluğa, rüşvete, iltimasa ‘tamam mı devam mı’ diyeceğiz. Biz Saadet Partisi olarak Millet İttifakını dört parti olarak kurduk. Yeter artık bu düzen böyle gitmez. İnşallah 25 Haziran’da hep birlikte göreceğiz” diye konuştu.


Konuşmaların ardından Saadet Partisi Osmaniye milletvekili adayları sahneye davet edilerek tanıtıldı. Aday tanıtımın ardından seçim bürosunun açılışı yapıldı.




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