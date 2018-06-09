Spor Tırmanışında Osmaniye takımı Türkiye 2.’si oldu

’cisi olan Osmaniye takımı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu’nu ziyaret etti.

Okul Sporları 2017-2018 dönemi faaliyet programında yer alan Spor Tırmanış Türkiye Şampiyonası yarışmaları Samsun’da yapıldı. 397 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışmalarda Osmaniye adına yarışan Atatürk Anadolu Lisesi erkek takımı Gençler kategorisinde Türkiye 2.’si olarak derece elde etti.

Şampiyonada derece elde eden Atatürk Anadolu Lisesi erkek takımı Osmaniye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette sporculara Dağcılık Osmaniye İl Temsilcisi Ömer Yağmur ve Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı, Dağcılık ve Spor Tırmanış Antrenörü Yücel Erdoğan eşlik etti.

Loğoğlu, 20 ilden 397 sporcunun katılımıyla gerçekleşen yarışmada 2.’lik derecesini elde eden sporcuları kutlayarak, başarılarının devamını diledi.