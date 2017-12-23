Diğer
Kategoriler
23 Aralık 2017 09:06

Su kabağı onun elinde sanat eserine dönüşüyor

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde oturduğu evin kilerinde su kabağı oyma işine başlayan Ahmet Karaaslan, kabakları tek tek, nokta nokta işleyerek sanat eserine dönüştürüyor.

Su kabağı onun elinde sanat eserine dönüşüyor

23 Aralık 2017 09:06

Bir fabrikada işçi olarak çalışan Ahmet Karaaslan evde hobi olarak başladığı su kabağı oyma işinde şimdilerde siparişlere yetişemiyor.


Su kabaklarını kurutmasının ardından içini boşaltarak bunlardan avize, abajur ve süs eşyası gibi ürünler yapan Karaaslan’ın elinde su kabakları adeta birer sanat eserine dönüşüyor. Evinin kilerinde kendi atölyesini kuran Ahmet Karaaslan "Su kabağından sanat eseri çıkartmak elbette sabır istiyor" diyerek su kabağı oyma işine nasıl başladığını şu şekilde anlattı:


"Önce internetten araştırma yaparken su kabağı oyma işine merak sardım. Evde kendi kendime denemeler yaptım. Bu tür işlere elimde yatkın. Hobi olarak başladım. Sonra ortaya güzel eserler çıktı. Bunları gören komşularım arkadaşlarım sipariş vererek kendilerine de yapmamı istediler. Genelde ev eşyası olarak kullanılan ürünler yapıyorum."


Kabaktan sanat eserine giden süreci de anlatan Ahmet Karaaslan "Su kabağını alıyorum. Yaklaşık 1 ay kurutuyorum ardından içinin liflerini boşaltıyorum ve üzerine motifler çizerek işlemeye başlıyorum. Motif çiziminden sonra onu su kabağına işlemek 2-3 günümü alıyor" dedi.



Devlet Bahçeli’ye özel hediye yapıyor


MHP’li Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan’ın siparişi ile üzerinde MHP lideri Devlet Bahçeli ve üç hilal diğer yüzünde de Alparslan Türkeş motifli su kabağı işleyen Ahmet Karaaslan’ın bu çalışması MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye hediye edilecek.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER OSMANİYE HABERLERİ
OSMANİYE HAVA DURUMU
15
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    16°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç