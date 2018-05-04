Diğer
Kategoriler
04 Mayıs 2018 19:21

Su sıkıntı çeken çiftçiler eylem yaptı

Osmaniye’de tarlalarına su alamadıklarını iddia eden Sakızgediği köyü çiftçileri 50 traktörle konvoy DSİ önüne gelerek eylem yaptı.

Su sıkıntı çeken çiftçiler eylem yaptı

04 Mayıs 2018 19:21


DSİ 64.Şube Müdürlüğü’ne gelen çiftçiler mısır tarlalarına 15 gündür su kanallarından su verilmediğini, bu sebeple verim kaybına uğradıklarını söyledi. Bir grup çiftçi, polis eşliğinde DSİ yetkilileri ile görüşerek yaşadıkları sorunları anlattı.


Yetkililer, DSİ 64. Şube Müdürlüğünün bakım onarımdan sorumlu olduğunu, çiftçilerin ilettiği sorunların yetkili makamlara ulaştırılacağını aktaracakları ifade etti.


Sakızgediği köyünde çiftçilik yapan Mamut Bayrambey, tarlalara suların zamanında verilmesinin şart olduğunu ifade ederek "Zamanında verilmeyen su tarlalarda verim kaybına sebebiyet veriyor” dedi.


Mustafa Bayrambey ise, “Bu yaşandığında 1,5 ton verecek olan darıda 300-400 kayıplar yaşıyoruz. Sulama işlerinin DSİ’lere devredileceği belirtilmişti. Sulama Birliği "Biz devrettik" diyor. DSİ’de "6 aylık bir geçiş dönemi var henüz devralmadık" diyor" şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER OSMANİYE HABERLERİ
OSMANİYE HAVA DURUMU
34
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    34°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç