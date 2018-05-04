Su sıkıntı çeken çiftçiler eylem yaptı

DSİ 64.Şube Müdürlüğü’ne gelen çiftçiler mısır tarlalarına 15 gündür su kanallarından su verilmediğini, bu sebeple verim kaybına uğradıklarını söyledi. Bir grup çiftçi, polis eşliğinde DSİ yetkilileri ile görüşerek yaşadıkları sorunları anlattı.

Yetkililer, DSİ 64. Şube Müdürlüğünün bakım onarımdan sorumlu olduğunu, çiftçilerin ilettiği sorunların yetkili makamlara ulaştırılacağını aktaracakları ifade etti.

Sakızgediği köyünde çiftçilik yapan Mamut Bayrambey, tarlalara suların zamanında verilmesinin şart olduğunu ifade ederek "Zamanında verilmeyen su tarlalarda verim kaybına sebebiyet veriyor” dedi.

Mustafa Bayrambey ise, “Bu yaşandığında 1,5 ton verecek olan darıda 300-400 kayıplar yaşıyoruz. Sulama işlerinin DSİ’lere devredileceği belirtilmişti. Sulama Birliği "Biz devrettik" diyor. DSİ’de "6 aylık bir geçiş dönemi var henüz devralmadık" diyor" şeklinde konuştu.