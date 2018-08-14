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14 Ağustos 2018 21:07

Sulama kanalına düşen koyununu kurtarmak isterken canından oldu

OSMANİYE (İHA) – Osmaniye’de sulama kanalına düşen koyununu kurtarmak için kanala giren 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Sulama kanalına düşen koyununu kurtarmak isterken canından oldu

14 Ağustos 2018 21:07


Edinilen bilgiye göre, Hemite köyü Kesmeburun mevkiinde koyun otlatan 18 yaşındaki Kaan Can Büyükbörklü koyunlardan birinin köyden geçen sulama kanalına düştüğünü gördü. Düştüğü sulama kanalından çıkarmak için koyunun arkasından kanala giren 18 yaşındaki genç bir daha kanaldan çıkamadı. İhbar üzerine olay yerine gelen Jandarma ekipleri durumu AFAD’a ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen AFAD’a bağlı arama kurtarma ekipleri ve dalgıçlar suya giren genci kanal içerisinde aramaya başladı. Arama neticesinde Kaan Can Büyükbörklü’nün cansız bedeni suya girdiği noktanın 100-150 metre kadar aşağısında kanal içerisinde bulundu. Suya düşen koyunun arkasından kanala girip boğularak hayatını kaybeden gencin yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Kaan Can Büyükbörklü’nün cesedi Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.




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