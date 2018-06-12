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12 Haziran 2018 11:43

Sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulundu

Osmaniye’de Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalına girdikten sonra akıntıya kapılarak kaybolan 4,5 yaşındaki çocuğun cesedi bulundu.

Sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulundu

12 Haziran 2018 11:43


Alınan bilgiye göre, dün öğle saatlerinde Toprakkale ilçesi, Şehit Emrah Yazgan Caddesi üzerinde bulunan DSİ’ye ait sulama kanalına giren 4,5 yaşındaki Hasan Şahin Gönüller, akıntıya kapılarak kayboldu.


Ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri geldi. Suyun kesilmesiyle yapılan aramada, çocuğun cesedi bugün sabah Adana’nın Ceyhan ilçesi sınırlarından geçen sulama kanalında bulundu.


Hasan Şahin Gönüller’in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsinin ardından Toprakkale ilçesinde toprağa verilecek.




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