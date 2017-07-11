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11 Temmuz 2017 16:19

Sumbas’ta 15 Temmuz anma etkinlikleri

Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri başladı.

Sumbas’ta 15 Temmuz anma etkinlikleri

11 Temmuz 2017 16:19


Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı nedeniyle bugünden itibaren tüm yurtta olduğu gibi Sumbas’ta da çeşitli programlar düzenleniyor.


Anma etkinlikleri kapsamında, bugün, Sumbas’ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri kapsamında, 1983 yılında Hatay Sınır Karakolunda kaçakçıların açtığı ateş sonucu şehit olan Jandarma Er Afacan Büyükyenigün ve 1979 yılında Muş’ta şehit olan polis memuru Nadir Oğlakkaya’nın mezarlarını Kaymakam Ömer Coşku, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Kıdemli Başçavuş Yüksel Aydın, İlçe Emniyet Amiri Cemil Deniz ve beraberindeki heyetle birlikte ziyaret edildi. Dua okundu.


Sumbas Kaymakamlığı tarafından düzenlenen belediye ve müftülüğün katkılarıyla merkez Fatih Camii’nde mevlit okutuldu.


15 Temmuz şehitleri için okunan Mevlid-i Şerif’in ardından konuşan Sumbas Kaymakamı Ömer Coşkun, Türkiye’nin 81 ilinde 15 Temmuz şehitleri için etkinlikler düzenlendiğini belirtti. Coşkun, "Bu vesileyle başta bu kıymetli toprakları vatan yapan ecdadımıza, tüm şehitlerimize; kurtuluş savaşındaki şehitlerimize, terör şehitlerimize ve kahramanlıklar gösteren 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Mekanları cennet olsun. Kahraman gazilerimize de şifalar, sağlık diyorum. Yüce Rabbim vatanımızı, bayrağımızı, bu birlik ve beraberliğimizi korusun” diye konuştu.


Mevlid-i Şeriften sonra ise Kurşunlu Camiinde Kur’an-ı Kerim Tilaveti, dua, bisküvi, lokum ve meyve su dağıtımı yapıldı.


Sumbas ilçesinde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri 16 Temmuz’a kadar çeşitli etkiliklerle anılacak.




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