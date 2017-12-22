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22 Aralık 2017 22:47

Şüphe üzerine durdurulan kamyondan 140 kilo esrar çıktı

Osmaniye’de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu gübre yüklü bir kamyonda çuvallarla gizlenmiş 140 kilogram esrar ele geçirildi.

Şüphe üzerine durdurulan kamyondan 140 kilo esrar çıktı

22 Aralık 2017 22:47


Edinilen bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Kadirli gişeleri yakınındaki kontrol noktasında şüphe üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından R.A. (26) idaresindeki 63 DA 614 plakalı gübre yüklü kamyonu durdurdu. Narkotik köpeği "Zorro"nun kasaya tepki vermesi üzerine kamyon, emniyet bahçesine çekilerek kepçenin de kullanıldığı arama yapıldı. Kamyon kasasındaki gübre yığınının altına çuvallarla gizlenmiş 140 kilogram esrar ele geçirilirken sürücü R.A. ve kamyonda bulunan Y.O. (27) gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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