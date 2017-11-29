Suriyeli çocuklara kırtasiye yardımı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’ndan (UNICEF) temin edilen yardımlar Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi kapsamında Sumbas Kaymakamı Ömer Coşkun tarafından Suriyeli öğrencilere ve ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtıldı.

Sumbas Kaymakamı Ömer Coşkun, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Sumbas’taki Suriyeli ve ihtiyaç sahibi ailelerin üzerilerindeki yükü hafifletmeye çalıştıklarını belirtti.

Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi kapsamında kaymakamlık olarak ellerinden gelen yardımı yapmaya çalıştıklarının altını çizen Kaymakam Coşkun, "Bugün burada ihtiyaç sahibi Suriyeli ve diğer öğrencilerimize içerisinde okul çantası, defter, boyama kalemleri bulunan çeşitli kırtasiye yardımında bulunuyoruz. Bizler eğitime çok ağırlık veriyoruz ve bunun için kaymakamlık olarak ülkemizde misafir olarak bulunan Suriyeli öğrencilere ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimize elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.