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20 Haziran 2018 14:06

Tekneyle açıldığı baraj gölünde boğuldu

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bir genç, tekneyle açıldığı baraj gölünde boğuldu.

Tekneyle açıldığı baraj gölünde boğuldu

20 Haziran 2018 14:06


Edinilen bilgiye göre, Arif Toslak (22), arkadaşlarıyla birlikte Kızyusuflu köyünde bulunan Aslantaş Baraj Gölü’nün kenarına pikniğe gitti. Bir ara gruptan ayrılan Toslak, baraj gölünün kenarında bulunan tekneyle suya açıldı. İddiaya göre Arif Toslak tekne ile baraj gölünün ortasına gelince tekneden inerek suya girdi. Bir süre sonra kıyıda bulunan arkadaşları Arif Toslak’ın yardım çığlıklarını duydu. Baraj gölünün ortasında kaybolan Arif Toslak için arkadaşları durumu hemen jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri Arif Toslak’a ulaşmak için Hatay AFAD’a bağlı dalgıçlardan yardım istedi. Hatay’dan gelen dalgıçlar gece saatlerine kadar yaptıkları arama kurtarma çalışması sonucu Arif Toslak’a ulaşamadı. Sabah gün ağarınca tekrar başlayan arama çalışmaları sonucu Arif Toslak’ın cansız bedenine ulaşıldı.


Olay yerinde bulunan Arif Toslak’ın yakınları cesedin sudan çıkarılışı esnasında sinir krizleri geçirdi. Arif Toslak’ın cesedi Adana Adli Tıp kurumuna gönderilmek üzere Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Arif Toslak’ın geçen yıl evlendiği ve henüz aylık bir çocuğu olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı




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