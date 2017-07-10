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10 Temmuz 2017 13:48

Teröristler kışlaya havanla saldırdı

Osmaniye’nin Gebelli Mahallesi’ndeki Şehit Piyade Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Kışlası’na terör örgütü mensuplarınca 5 havan mermisi atıldı.

Teröristler kışlaya havanla saldırdı

10 Temmuz 2017 13:48


Alınan bilgiye göre, Amanos Dağları eteklerindeki terör örgütü mensuplarınca Şehit Piyade Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Kışlası’na 5 havan mermisi atıldı. Atılan mermilerden 3’ü kışla sınırları içerisine, diğer 2’si de mahalledeki bir bahçe ile yola düşerken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. Havan mermileri bahçe çitlerine ve elektrik direklerinde hasara neden oldu. Polis ekipleri mermilerin düştüğü yerlerde inceleme başlattı. Görgü tanıkları büyük bir ses duyduklarını, daha sonra evlerinden sokaklara çıktıklarını belirttiler.


Kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.




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