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19 Kasım 2017 17:09

TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 - Utaş Uşakspor:0

TFF 3.

TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 0 - Utaş Uşakspor:0

19 Kasım 2017 17:09

Lig 3. Grup 13. hafta maçında Osmaniyespor FK, sahasında lider Utaş Uşakspor ile 0-0 berabere kaldı.



Stat: 7 Ocak


Hakemler: Erhan Kutlu xx, Mustafa Tosun xx, İsa Doğanlar xx


Osmaniyespor FK: Ahmet Önal xx, Rıdvan Çelik xxx, Emrah Bedir xx, Süleyman Güneş x (Selim Avcı dk. 78 x) Emre Aktaş x (Tufan Deniz Gelen dk. 46 xx) İlyas Ekiz xx, Soner Ergençay xx, Burak Sarı x, (Sergen Ekinci dk. 82 ?) Bilal Kılıç xx, Salih Tunar xx, Ahmet Çenet xx


Utaş Uşakspor: Ersin Aydın xx, Ahmet Aktaş xx, Doğan Seçkin Şavkın x (İsmail Sarı dk. 71 x), Halil İbrahim Cenik x, Selçuk Yıldırım dk. 83 ?) Şahin Fıstıkçı xxx, Ekrem Sütçü xx, Özgen Erdem x (Nurettin Çağlar dk. 59 x) Oğuzhan Yıldırım xx, Şemsettin Ender Kılıç xx, Levent Aktuğ xx, Fatih Çolak xx


Sarı kartlar: Ahmet Çenet, Emrah Bedir (Osmaniyespor FK), Fatih Çolak, Doğan Seçkin Şavkın, Levent Aktuğ (UTAŞ Uşakspor)




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