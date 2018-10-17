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TFF 3. Lig: Osmaniyespor FK: 1 - Van Büyükşehir Belediyespor: 5

TFF 3.

Lig 2. Grup'ta Osmaniyespor FK, sahasında Van Büyükşehir Belediyespor'a 5-1 mağlup oldu.



Stat: 7 Ocak


Hakemler: Ömer Şivka, Selim Şenöz, Göktuğ Hazar Erel


Osmaniyespor FK: Hasan Kaya, Ferhat Duman (Onur Kızıltaş dk. 68), Ergun Cengiz, Oğulcan Enes Demiroğlu, İlyas Ekiz, Serkan Küçük, İsmail Türkaslan, Alper Yener, Salim Uzun (Engin Güngör dk. 46), Eser Akbaş (Sergen Ekinci dk. 55), Abdulsamet Can


Van Büyükşehir Belediyespor: Salih Şenbaş, Soner Birinci (Cemal Doğu dk. 46) Emre Toptan, Serdar Cansu, Mesut Saray, Uğur Karakoç (Ahmet Şahbaz dk. 73), Burçak Özkanca, Oktay Aydın (Sedat Komi dk. 86 ?) Güney Tutcuoğlu, Umut Koray Öz, Yakup Demir


Goller: Alper Yener (dk. 14) (Osmaniyespor), Umut Koray Öz (dk. 25 ve 51), Güney Tutcuoğlu (dk. 29 ve 76) Emre Toptan (dk.90) (Van Büyükşehir Belediyespor)


Sarı Kartlar: Alper Yener, Oğulcan Enes Demiroğlu, Gökhan Göz, Onur Kızıltaş (Osmaniyespor), Soner Birinci, Burçak Özkanca, Oktay Aydın (Van Büyükşehir Belediyespor)

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