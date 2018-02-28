TGF: “Bütün gücümüzle Mehmetçiğin yanındayız”

Başkanlar Konseyi Toplantısı, Osmaniye’de basın temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

TGF Üyesi Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti’nin ev sahipliğinde yapılan ve üç günü kapsayan etkinlikte gerçekleşen toplantı ve ziyaretlerin ardından basın temsilcileri Hatay’ın Hassa sınırından birlik beraberlik vurgusu yaptı.

Başkanlar Konseyi Toplantısı’nın ilk gününde, katılımcılar arasında bulunan TGF, Gazeteciler Cemiyetleri Basın Vakfı, Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD) ve Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu (TDGF) Genel Merkez Yönetim Kurullarının toplantıları gerçekleştirildi.

İkinci gün yapılan protokol ziyaretlerinde ise TGF Heyeti, kent yöneticilerinden Osmaniye ile ilgili bilgiler aldı. Vali Ömer Faruk Coşkun, Belediye Başkanı Kadir Kara ve Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk ile yapılan görüşmelerde, Anadolu’nun dört bir yanından gelen gazeteci ve yazarlar; kentin dünü, bugünü ve yarını hakkında istişarelerde bulundular.

Aynı gün Afrin sınırına en yakın bölge olan Hatay’ın Hassa ilçesindeki sınır noktasına giden TGF üyeleri Mehmetçikle kucaklaşırken, bölgede görev yapan gazeteci meslektaşlarıyla da dayanışma içerisinde oldukları mesajını verdiler.

Burada bir açıklama yapan TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Türk Ordusu’nun hainlerin kökünü mutlaka kazıyacağını ve güçlü Türkiye’nin de terör örgütlerini maşa olarak kullanan emperyalistlere gereken dersi vereceğini vurguladı.

Karaca, tıpkı Türk Milleti gibi basınında her zaman devletin yanında olduğunun altını çizdi.

Etkinliğin son gününde ise TGF Başkanlar Konseyi Toplantısı gerçekleştirildi