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20 Haziran 2018 15:28

Tırın yedek yakıt deposundan 125,5 kilo eroin çıktı

Osmaniye’de polisin şüphe üzerine durdurduğu tırın yedek yakıt deposunda 125,5 kilogram eroin ele geçirildi.

Tırın yedek yakıt deposundan 125,5 kilo eroin çıktı

20 Haziran 2018 15:28


Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep E-90 otoyolu üzerindeki bir dinlenme tesisi önünde yol uygulaması yapan Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine 33 ACY 89 plakalı Şevket Ş. idaresindeki tırı durdurdu. Sürücünün şüpheli hareketleri üzerine dorsesi boş olan araç, detaylı incelenmek üzere Bölge Trafik Şube Müdürlüğü’ne çekildi. Burada narkotik köpeği ’Zoro’nun da katılımıyla yapılan aramada, tırın yedek yakıt deposunun içinde küp şeklinde preslenmiş paketler halinde uyuşturucu eroin maddesi bulundu.


Ele geçirilen eroinin piyasa değerinin yaklaşık 12 milyon 500 bin lira olduğu belirtilirken, İran’dan İstanbul’a gittiği tespit edilen tırın sürücüsü Şevket Ş. sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.




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