Toprakkale'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

OSMANİYE (İHA) – Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Toprakkale otoban yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana istikametine gitmekte olan 50 MA 0199 plakalı araç şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazada adı henüz belirlenemeyen 1 Suriyeli öldü, 5 Suriyeli yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.