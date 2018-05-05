Diğer
Kategoriler
05 Mayıs 2018 22:22

Trafik kazasında ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

Kozan karayolunda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan genç 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Trafik kazasında ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

05 Mayıs 2018 22:22


Adana’dan Osmaniye’nin Kadirli ilçesine dönen Fetdah Peksoy yönetimindeki 80 AL 085 plakalı otomobil, Kozan ilçesi ışıklı mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki manavın önünde duran Mehmet Usta’ya ait 01 VBU 25 plakalı hafif ticari araca çarpmıştı. Kazada, Mehmet Usta ve Fetdah Peksoy ile her iki araçta bulunan Ahmet Usta, Cennet Demirkıran, Elif Peksoy, Baki Peksoy ve Durdane Ekici yaralanmıştı. Yaralılardan durumu ağır olan 25 yaşındaki Baki Peksoy hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden Baki Peksoy’un evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER OSMANİYE HABERLERİ
OSMANİYE HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazartesi
    Hafis Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç