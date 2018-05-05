Trafik kazasında ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

Adana’dan Osmaniye’nin Kadirli ilçesine dönen Fetdah Peksoy yönetimindeki 80 AL 085 plakalı otomobil, Kozan ilçesi ışıklı mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki manavın önünde duran Mehmet Usta’ya ait 01 VBU 25 plakalı hafif ticari araca çarpmıştı. Kazada, Mehmet Usta ve Fetdah Peksoy ile her iki araçta bulunan Ahmet Usta, Cennet Demirkıran, Elif Peksoy, Baki Peksoy ve Durdane Ekici yaralanmıştı. Yaralılardan durumu ağır olan 25 yaşındaki Baki Peksoy hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden Baki Peksoy’un evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.