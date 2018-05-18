Diğer
Kategoriler
18 Mayıs 2018 13:58

U-15 Futbol Şampiyonası Osmaniye’de başladı

U-15 Futbol Şampiyonası Birinci Kademe Osmaniye Grubu müsabakaları başladıŞampiyona hakkında bilgi veren Osmaniye Futbol İl Temsilcisi Harun Uygun, müsabakalara 6 ilden katılan 6 takımın grupta yer alacağını söyledi.

U-15 Futbol Şampiyonası Osmaniye’de başladı

18 Mayıs 2018 13:58

U-15 Futbol Şampiyonası Birinci Kademe Osmaniye Grubu müsabakaları başladı


Şampiyona hakkında bilgi veren Osmaniye Futbol İl Temsilcisi Harun Uygun, müsabakalara 6 ilden katılan 6 takımın grupta yer alacağını söyledi. Uygun, "U-15 Futbol Şampiyonası Birinci Kademe Osmaniye Grubunda Kahramanmaraş temsilcisi Maraşspor, Kilis’ten Kilis Belediyespor, Gaziantep Oğuzspor, Elazığ’dan Elaziz Belediyespor, Hatay Karaağaç, Adanaspor takımları yer alıyor” dedi.


Uygun, 20 Mayıs Pazar günü final oynanacağını vurgulayarak tüm takımlara başarılar diledi.


U-15 Futbol Şampiyonası Birinci Kademe Osmaniye Grubu maçlarının ilk gününde Adanaspor Kilis Belediyespor’u 4-0 yenerken Karaağaçspor ise Elaziz Belediuyespor’u 3-0’lık skorla geçti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER OSMANİYE HABERLERİ
OSMANİYE HAVA DURUMU
36
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    36°C
  • Pazar
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Pazartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç