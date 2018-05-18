U-15 Futbol Şampiyonası Osmaniye’de başladı

U-15 Futbol Şampiyonası Birinci Kademe Osmaniye Grubu müsabakaları başladı
Şampiyona hakkında bilgi veren Osmaniye Futbol İl Temsilcisi Harun Uygun, müsabakalara 6 ilden katılan 6 takımın grupta yer alacağını söyledi. Uygun, "U-15 Futbol Şampiyonası Birinci Kademe Osmaniye Grubunda Kahramanmaraş temsilcisi Maraşspor, Kilis’ten Kilis Belediyespor, Gaziantep Oğuzspor, Elazığ’dan Elaziz Belediyespor, Hatay Karaağaç, Adanaspor takımları yer alıyor” dedi.
Uygun, 20 Mayıs Pazar günü final oynanacağını vurgulayarak tüm takımlara başarılar diledi.
U-15 Futbol Şampiyonası Birinci Kademe Osmaniye Grubu maçlarının ilk gününde Adanaspor Kilis Belediyespor’u 4-0 yenerken Karaağaçspor ise Elaziz Belediuyespor’u 3-0’lık skorla geçti.