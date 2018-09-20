Uçuruma düşen çocuğu AFAD kurtardı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde uçuruma düşen çocuk, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Düziçi ilçesine bağlı Çatak köyü yolunda R.Ç. (16) adlı çocuğun uçuruma düştüğü ihbarı üzerine harekete geçen Osmaniye AFAD ekibi olay yerine hareket etti. Ekipler, R.Ç.'yi saat 19.15 sıralarında hafif yaralı ve bitkin olarak düştüğü yerden çıkardı. Olay yerinde bulunan 112 ambulansında yapılan ilk müdahalenin ardından çocuk Düziçi Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

R.Ç'nin hava almak için araçtan indiği sırada ayağı kayıp uçurumdan aşağı düştüğü öğrenildi.