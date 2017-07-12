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12 Temmuz 2017 15:38

Üreticilere Akdeniz Meyve Sineğine karşı tuzak dağıtıldı

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2015-2017 yılları arasında Akdeniz Meyve Sineğine karşı yürüttüğü Ulusal Mücadele Projesi çerçevesinde Osmaniye’de üreticilerine tuzak dağıtımı için tören düzenlendi.

Üreticilere Akdeniz Meyve Sineğine karşı tuzak dağıtıldı

12 Temmuz 2017 15:38


Osmaniye İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törene İl Müdürü İbrahim Sağlam, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Altun, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Mehmet Karınsız ve üreticiler katıldı.


İl Müdürü İbrahim Sağlam Osmaniye için ekonomik değeri yüksek olan turunçgil yetiştiriciliğinde verim ve kaliteyi olumsuz yönde etkileyen etkenlerin başında gelen Akdeniz Meyve Sineği zararlısına karşı Bakanlığın geniş çaplı bir mücadele programı yürüttüğünü belirtti.


Dağıtımı yapılan tuzakların önemine değinen Sağlam vatandaşlarımıza teknik talimatlara uymalarının önemine değinerek gerektiğinde konusunda uzman personelimizin her türlü teknik desteği sağlayacağını dile getirdi.


İl Müdürü Sağlam, “2017 yılında ise Bakanlığımız ulusal proje kapsamında turunçgil üreticilerine vermek üzere 600 da 2 bin 400 adet biyoteknik tuzak göndermiştir. 2017 yılında Müdürlüğümüzce Osmaniye Valiliğine sunulan projenin kabulü ile Osmaniye İl Özel İdaresi destekli bin 368 adet Akdeniz Meyve sineği biyoteknik mücadele tuzağı turunçgil üreticilerine verilmek üzere müdürlüğümüze gönderilmiştir” dedi.


Osmaniye İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Altun, çalışmanın hayırlı uğurlu olmasını dileyerek Osmaniye’nin ekonomisi için önemli olan bu ürünlerin korunması için desteklediklerini belirtti.




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