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22 Aralık 2016 17:40

Vali Al: “Su çağın stratejik silahıdır”

Vali Al: “Su çağın stratejik silahıdır”

22 Aralık 2016 17:40

Ceyhan Havzası Yönetim Heyeti Toplantısı Osmaniye Valisi Kerem Al başkanlığında gerçekleştirildi. Al, suyun önemine değinerek “Su çağın stratejik silahıdır” dedi.
Bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi ile başlayan toplantıda DSİ 6. Bölge Müdürlüğü Havza Yönetimi Başmühendisi Ayşe Aydın tarafından Ceyhan Havzası Koruma Eylem Planı İş Takvimi ve Takip Tablolarına veri girişleri ile ilgili bilgilendirme sunumu yapıldı.
Sunumun ardından içme suyu kaynakları koruma ve özel hüküm uygulamalarının takibi hakkında bilgiler verilerek Ceyhan Havzasında yer alan il su yönetimi koordinasyon kurullarından Heyete gelen kararların toplantı raporları değerlendirildi.
Toplantının son bölümde DSİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve amacı su ve çevre konusunda daha duyarlı bireyler yetiştirmek olan Su Elçileri Projesinin tanıtım sunumu Proje Koordinatörü Özgür Aydıncak tarafından yapıldı.
Toplantı sonunda konuşan Vali Al, yaşam kaynağımız olan suyun, çağın stratejik silahı olduğunu ve önümüzdeki yıllarda çok daha kıymetli olacağının altını çizerek, “Bu nedenle su konusunda yapılan çalışmalara daha fazla yoğunlaşılması gerekiyor. Toplantıya katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.



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