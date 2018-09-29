Vali Coşkun, muhtarların taleplerini dinledi

Vali Coşkun, zaman zaman muhtarlarla bir araya geldiklerini ve köylerin, mahallelerin ihtiyaç ve taleplerini dinlediklerini ifade ederek, “Bu toplantımızda köy muhtarlarımızın dile getirdikleri sorun ve talepleri istişare ederek, birlikte çözüm arayacağız. Toplantıya katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Toplantının devamında köy muhtarları sorun ve taleplerini dile getirdiler.

Tüm muhtarları tek tek dinleyen Vali Coşkun, toplantı sonunda yaptığı konuşmada, “Muhtarlarımızla ihtiyaçları, talepleri ve sorunları istişare ederek, birlikte çözeceğiz. Tüm kurumlarımızla birlikte yaptığımız çalışmaların hedefi, ilimizin her yerinde yaşayan vatandaşlarımızın en iyi koşullarda yaşamasını sağlamaktır. Bu hedef doğrultusunda, imkânlarımız ölçüsünde, tüm sorunlara çözümler bulmaya çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte hep birlikte, karşılıklı anlayış içerisinde bu toplantıda dile getirilen hususları birlikte çözüme kavuşturmaya gayret göstereceğiz.” dedi.

Toplantı sonunda köy muhtarları Vali Coşkun'a sorunlarını dile getirme fırsatı buldukları bu toplantının düzenlenmesinden dolayı teşekkür ettiler.

Valilik Ahmet Cevdet Paşa Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya, Vali Coşkun'un yanı sıra Vali Yardımcısı Metin Esen, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Altun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Yanık, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri katıldı.