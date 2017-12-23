İlk olarak tarihi Cebelibereket Hükümet Konağında incelemelerde bulunan Vali Ömer Faruk Coşkun daha sonra köy sakinleri ile bir araya geldi. Muhtar Şaban Savcı’dan köyün genel durumu ve geçim kaynakları hakkında bilgi alan Vali Coşkun’a Yarpuz Köyü sakinleri sorun ve taleplerini ilettiler.

Vali Coşkun, köylerde yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde görmek ve ilk ağızdan dinlemek amacıyla ziyaretlerini gerçekleştirdiğini ifade ederek, “Köylere yaptığımız ziyaretler sırasında, vatandaşlarımızın bize ilettiği talepleri değerlendiriyor ve imkânlarımız dâhilinde karşılamaya çalışıyoruz. Tüm kurumlarımız ile birlikte yaptığımız çalışmaların ana gayesi, ilimizde yaşayan vatandaşlarımızın en iyi şartlarda yaşamlarını sürdürmelerini sağlamaktır. Hep birlikte bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyor, talepleri karşılamak ve sorunları çözmek için gayret gösteriyoruz” diye konuştu.

Köy muhtarı ve köy sakinleri, Vali Coşkun’a köylerine kadar gelerek sorun ve taleplerini dinlediği için teşekkür ettiler.

Köy konağı, sağlık evi, ilkokul ve 1880 yılında yapılmış olan Yarpuz Merkez Camii’nde de incelemelerde bulunarak bilgi alan Vali Coşkun, ziyaretinin ardından Yarpuz’dan ayrıldı.

Vali Coşkun’un ziyaretinde İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Tamer Bilacan, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Altun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Yanık ve il genel meclisi üyeleri de yer aldı.