Yabancı gazeteciler konaklama tesisini inceledi

AFAD Başkanı Mehmet Halis Bilden’in de bulunduğu ziyarette, incelemelerde bulunularak gelen yabancı gazetecilere Konaklama Merkezi hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Yabancı basın mensuplarına yönelik yapılan basın toplantısında AFAD Osmaniye İl Müdürü Serhat Bulut tarafından barınma merkezi hakkında brifing verildi. Bulut tarafından yapılan sunumda, barınma merkezinin genel yapısı hakkında bilgi verildi.

Bulut, verdiği brifingde şu ifadeleri kullandı:

“Çadırkent olduğu dönemde 250 dönüm üzerinde 10 bin kişilik kapasitesi mevcuttu. 2016 Ağustos başlarında kampın, çadırkentten konteyner kente dönüşüm kararı alındı. 1 Eylül 2016 tarihiyle de kampın yapım çalışmalarına başlanmıştır. Bu süreçte 2016 Ağustos ayında çadırkentte bulunan 8 bin 600 kişiden 7 bin kişi Osmaniye kent merkezine, geri kalan bin 600 kişi de Kilis Öncüpınar kampına gönderildi. Konteyner kent ise Eylül ayında başlayan inşaat çalışmaları Ocak ayında tamamlanarak açılışı gerçekleştirildi. Kampımızda 3 bin 350 tane konteyner var. 5 adet çocuk parkı, 4 tane spor sahası, 2 tane sağlık merkezi, 2 tane ibadethane, 1 adet rehabilitasyon merkezi, 2 adet kütüphane ve bin 800 metrekareden oluşan bir market bulunmakta.”

Bulut tarafından yapılan sunumun ardından AFAD Başkanı Mehmet Halis Bilden, yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, kampa alınmalar konusunda sorduğu soru üzerine Bilden, “Kampımızın kapısı kapalı değil. Ama şu bir gerçektir yani hepimizin evlerinin kapıları var. Bu salonun kapısı var. Şimdi bu salona kontrolsüz, akredite olmamış birisinin girmesi mümkün değil. Bizim kapılarımızın mantığı budur. İhtiyaç sahibi olan herkesi de kampta kontenjan varsa kimseye kampımızın kapılarını kapatmıyoruz” dedi.

Başka bir gazetecinin ise, Türkiye sınırına gelip geri gönderilen mülteciler olduğu yönünde sorduğu soruya Bilden, şu cevabı verdi:

“Biz hiçbir zaman sınırlarımızı kapatmadık. Şu an sınırlarımızın hiçbir tarafında ülkemize giriş yapmak isteyen tek bir Suriye vatandaşı yok. Tahmin ediyorum bu konuda yanlış bilgilendirilmişsin. Birazda spesifik bir konu. Şimdi hiçbir şekilde ülkemizin yanına gelip, sınırına gelip 7 yıldan beri geri giden tek bir mülteci yok. Eğer bu söylediği Abdullah’ın (yabancı gazeteci) doğru olsaydı bugün bizim ülkemizde 3 buçuk milyon mülteci olmazdı.”

Avrupa devletlerinin 300 mülteci alırken referandum yaptıklarını hatırlatan Bilden, “Ve o referandumlardan bazı Avrupa ülkelerinde ’hayır’ çıktı. Bizim liderimiz, bizim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ‘Bu bir vicdan meselesidir, bu bir ensar muhacir meselesidir. Bizim kardeşlerimizin hepsi komşu ülkelerden kim gelirse kapımız açıktır’ dedi ve 7 yılda 3 buçuk milyon mülteciyi ülkemize kabul ettik. Şu an göreceğiniz bu kampı, sizden rica ediyorum bunu objektif bir şekilde yazın ve tüm dünyaya duyurun” diye konuştu.

Yabancı gazetecilerle yapılan basın toplantısının ardından Bilden ve gazeteciler, barınma merkezinde inceleme gezileri yaptı.