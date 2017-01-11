Yaralı puhu kuşu tedavi altına alındı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yol kenarında yaralı olarak bulunan puhu kuşu tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Yusufizzettin köyünde, yol kenarında ayağından yaralı olarak vatandaşlar tarafından bulunan puhu kuşu, Karatepe Aslantaş Milli Parkı Doğa Koruma yetkililerine haber verilerek, şube binasına götürüldü. Yapılan incelemeler sonucunda ayağının kırık olduğu tespit edilirken, burada yiyecek ve su ihtiyacı giderilen, ilk tedavisi yapılan kuş, tedavisinin tamamlanması için yetkililer tarafından Osmaniye Rehabilitasyon Merkezi’ne götürüldü.

Yörede ender görülen ve "büyük kulaklı baykuş" adı ile de bilinen puhu kuşu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.