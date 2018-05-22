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22 Mayıs 2018 13:40

Yarışmada dereceye giren öğrenciler altınla ödüllendirildi

Osmaniye’de “Kudüs’e Mektup” ve “Pansiyonlar Okuyor” konulu yarışmalarda derece elde eden öğrenciler altınla ödüllendirildi.

Yarışmada dereceye giren öğrenciler altınla ödüllendirildi

22 Mayıs 2018 13:40


Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen lise öğrencileri arasında "Kudüs’e Mektup" konulu Mektup Yazma Yarışması, ortaokul öğrencileri arasında “Pansiyonlar Okuyor” kitap okuma yarışması derece elde eden öğrencileri Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik yarışmada başarılı olan öğrencileri tebrik etti.


“Kudüs’e Mektup” konulu mektup yazma yarışmasında birinci 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi Emine Yeter, ikinci Necmettin Erbakan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Sevgi Aslankarayiğit, üçüncü Kadirli Osman Gazi Anadolu Lisesi öğrencisi Hatice Oruç oldu.


“Pansiyonlar Okuyor” Kitap okuma yarışmasında birinci, Şehit Binbaşı Adil Karagöz Anadolu Lisesi öğrencisi Elif Temiz, ikinci TOBB Fen Lisesi öğrencisi Tuğba Doğan, üçüncü Düziçi Fen Lisesi öğrencisi Hüseyin Sucu oldu.


Dereceye giren öğrencilere altın ödülü verildi.




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