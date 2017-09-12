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12 Eylül 2017 10:30

Yaşlı adam aydınlatması bulunmayan yolda kaza kurbanı oldu

Osmaniye’de hafif ticari aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Yaşlı adam aydınlatması bulunmayan yolda kaza kurbanı oldu

12 Eylül 2017 10:30


Alınan bilgiye göre, Vatan Mahallesi, Yaveriye TOKİ Yolu Divrimoğlu Caddesi’nde meydana kazada şehir merkezine seyir halinde olan Ferit S. T.’nin kullandığı 80 FZ 513 plakalı hafif ticari araç, aydınlatma bulunmayan yolda, iddiaya göre yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama çarptı.


Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaşlı adam kaza yerinde hayatını kaybetti.


Cumhuriyet savcısı ve polisin incelemesinin ardından üzerinden kimlik çıkmayan yaşlı adamın cenazesi kimlik tespiti ve otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Sürücü Ferit S.T.’nin gözaltına alındığı, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.




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