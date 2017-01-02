Diğer
Kategoriler
02 Ocak 2017 13:04

Yaylada mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Yaylada mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

02 Ocak 2017 13:04

Osmaniye’nin Zorkun Yaylası’na eğlenmek için çıkan ve kar sebebiyle mahsur kalan vatandaşlar, İl Özel İdaresi, AFAD ve jandarma ekiplerinin 7 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, aniden bastıran kar ve tipinin yolları kapatması ile mahsur kalan vatandaşlar, ekiplere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gönderilen İl Özel İdaresine ait iş makineleri, AFAD ve jandarma ekipleri, kapanan yolları açtı. Jandarma ekipleri yaylaya çıkan vatandaşları kar lastiği ve zincir konusunda uyardı.
Olukbaşı bölgesinde buzlanma ve kar nedeniyle kayarak yoldan çıkan 3 araç, iş makinelerine bağlanarak kurtarılırken, kayganlaşan yolda maddi hasarlı küçük kazalar meydana geldi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER OSMANİYE HABERLERİ
OSMANİYE HAVA DURUMU
12
°
C
Yağmurlu
  • Salı
    Yağmurlu
    12°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    14°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    14°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç