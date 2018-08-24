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24 Ağustos 2018 09:19

Yeni evlenen çiftin faytondan gelin arabası hayali gerçek oldu

Osmaniye’de davullu zurnalı düğün ile dünya evine giren çift, geleneksel gelin arabası yerine hayallerini gerçekleştirerek faytonu gelin arabası yaptı.

Yeni evlenen çiftin faytondan gelin arabası hayali gerçek oldu

24 Ağustos 2018 09:19


Osmaniye’de yaşayan Halil ve Halime Demir çifti evlenmeye karar verdikten sonra farklı bir düğün ile dünya evine girdi. Gelin ve damat, otomobil yerine hayalleri olan faytonu gelin arabası yaptı. Bunun için İzmir’den fayton getirten damat Halil Demir eşi Halime Demir’i faytonla baba evinden alarak şehir merkezinde konvoy yaptıktan sonra düğünün yapılacağı alana getirdi. Düğüne gelen misafirlerin ilgi odağı olan gelin ve damat daha sonra davul zurna eşliğinde oyunlar oynayarak dünya evine girdi.


Hem eşinin hem kendisinin faytondan gelin arabası yapmak gibi bir hayali olduğunu belirten damat Halil Demir, "Bu ikimizin ortak kararıydı. Bizim hayalimiz hep faytonla gelin arabası yapıp ona binmekti. Bir hayalimizi gerçekleştirdik. Mutluyuz. İnşallah da hep mutlu oluruz. Farklı bir şey olsun istedik. Bu şekilde yapalım dedik. Bu faytonu da İzmir’den sırf gelin arabası yapmak üzere buraya getirttik. Darısı tüm bekarların başına inşallah" şeklinde konuştu.




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