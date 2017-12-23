Yılmaz: “İstihdamda atılım yaptık”

Siyasi istikrar olmasa, ekonomik istikrar sağlayamıyorsunuz. Bu kabul edilen 16 bütçe. Bu, siyasi istikrarımızın en güzel kanıtı ve göstergesidir" dedi.

2018 yılı bütçesinin mecliste kabul edildiğini belirterek hayırlı olmasını dileyen Yılmaz kabul edilen bütçenin AK Parti’nin 16. bütçesi olduğunun söyledi.

Genel Başkan Yılmaz, "2002 yılından bu yana aralıksız 16. bütçemiz kabul edildi. Böyle kesintisiz bir iktidar dönemi yaşadığımız ve güçlü ve istikrarlı yönetimler oluşturduğumuz için halkımıza teşekkür ediyoruz. Ekonomik istikranın temeli siyasi istikrardır. Siyasi istikrar olmasa, ekonomik istikrar sağlayamıyorsunuz. Bu kabul edilen 16 bütçe. siyasi istikrarımızın en güzel kanıtı ve göstergesidir" dedi.

AK Parti iktidarının 15 yıllık süresince Türkiye’nin ekonomi başta olmak üzere her alanda büyük bir sıçrama gerçekleştirdiğini ifade eden Yılmaz, "Son 15 yılda demokrasiden, sosyal politikalara, ekonomiden, hukuka kadar her alanda ülkemiz büyük bir sıçrama ve hamle yaptı. Bunlardan en önemlilerinden biri de ekonomide yaşandı. AK Parti, kurulduğu günden itibaren ekonomiye birinci öncelik verdi. Bu konuda büyük hamleler gerçekleştirdik. 15 yıl önce Türkiye bütçesi 230 milyar dolar civarındayken geçen yıl bu rakam 860 milyar doları aştı. İhracatımız 36 milyar dolar seviyelerinden 158 milyar dolar mertebesine geldi. 3 bin 500 dolar olan kişi başına düşen gelir, 11 bin dolar mertebelerine yükseldi. Enflasyonu yüzde 30’lardan aldık tek haneli rakamlara indirdik. Türkiye’de 15 yıl önce 19 milyon aktif çalışan nüfus vardı. Bugün geldiğimiz noktada 29 milyon aktif çalışanımız var. Bütün bunlar ekonomimizin nereden nereye geldiğinini en açık göstergesidir. Bundan sonra da bunu temel öncelik olarak almaya devam edeceğiz. Geçen sene hain bir darbe girişimimiz oldu. Çok şükür milletimizin direnciyle sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle bu badireyi atlattık. Vatandaşımız adeta bu darbecilere sokakta darbe yaptı. Ancak direniş 15 Temmuzdan sonra da devam etti. Sosyal ve ekonomik hayatın normalleşmesi, toparlanması, milletimizin dirayetiyle gerçekleşti. O dönem ekonomimizde yüzde 0,8 küçülme olmuştu. Hemen bir sonraki çeyrekte yüzde 4’ün üzerinde büyüme kaydedildi. Bu yılın ilk yarısında yüzde 5,4’lük büyüme sağladık. 3. çeyrekte ise dünya rekoru kırdık. G 20 ülkeleri arasında bir numara olduk. Avrupa ülkeleri yüzde 2-2,5 büyüme kaydettiğinde düğün bayram ediyorlar. Biz, onların 5 katı fazla bir büyümeyi hamdolsun sağladık. Geçen yılın eylül ayı ile bu yılın eylül ayı arasındaki 1 senede 1 milyon 233 bin yeni iş imkanı oluşturmuşuz. Bu muazzam bir rakam” şeklinde konuştu.