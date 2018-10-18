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Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kadın yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi'nde Selçuk Kahraman'ın kullandığı 80 KZ 706 plakalı otomobil, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Asiye Gürsoy'a (52) çarptı. Çarpmanın etkisiyle asfalt zemine düşen Asiye Gürsoy yaralandı.


Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulans ile Kadirli Devlet Hastanesine kaldırdı.


Tedavisi süren Asiye Gürsoy'un sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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