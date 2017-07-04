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04 Temmuz 2017 13:20

Zihinsel engelli genç kız 2 aydır kayıp

Osmaniye’de yaklaşık 2 ay önce evinden ayrılan zihinsel engelli genç kızdan bugüne kadar haber alınamadı.

Zihinsel engelli genç kız 2 aydır kayıp

04 Temmuz 2017 13:20


Osmaniye’nin Baş Mahallesi Zeytinlik Caddesi 45 nolu evde oturan Ali Erdem, yaklaşık 2 aydır haber alamadığı kızı Fidan Erdem’in hayatından endişeli olduğunu söyledi. Acılı baba, “Kızım zihinsel engelli. Daha önce de birçok kere evden ayrılmış ve tekrar geri dönmüştü. Bazen emniyet güçleri getiriyordu, bazen de kendi geliyordu. Ancak bu sefer 7 Mayıs’tan beri kayıp. Evde 15 yaşında bir kızım daha var. Eşim ise rahatsız zaten. Bu yüzden onu evde tutmak mümkün olmuyor. Annesine ve kardeşine karşı geliyor ve çıkıp gidiyor. Bu sefer de öyle yapmış. Fakat bu sefer dönmedi. Hiç bu kadar uzun süre kaybolmamıştı” dedi.


Kızı Fidan Erdem’in 25 yaşında olduğunu ve durumu emniyet güçlerine de bildirdiğini belirten Ali Erdem, “Kızımı görenlerin veya bir bilgisi olanların insaniyet namına güvenlik güçlerine veya benim 533-3822066 nolu telefonuma haber vermelerini Allah rızası için istiyorum. Hayatından endişe ediyorum. Kötü niyetli insanların eline de geçmiş olabilir. Ailecek perişan durumdayız” diye konuştu.




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